Трутнев пригрозил отобрать деньги

На Совете ДФО полпред обозначил комплексную повестку развития, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Юрий Трутнев провел совещание по развитию Дальнего Востока в Якутске. В ходе встречи он рассказал о новых принципах финансирования проектов и о специфике нового режима преференций.

Единый преференциальный режим должен сэкономить время на принятие решений, повысить рентабельность проектов, стать опорой для приоритетных отраслей. Сейчас Минвостокразвития активно работает над запуском режима.

«В частности, в рамках нового механизма налоговые льготы будут применяться автоматически, без долгих дополнительных согласований с федеральными органами исполнительной власти, если рентабельность проекта в регионе Дальнего Востока окажется ниже среднероссийской отраслевой, умноженной на повышающий коэффициент», — цитирует Трутнева пресс-служба Кремля.

Технологии и туризм — в приоритете. Минимальный объем инвестиций составит 10 миллионов рублей. Для проектов по добыче драгоценных металлов и угля потребуется размещение ценных бумаг на бирже.

Наконец, полпред обозначил, что те, кто не справляются с реализацией проектов, лишатся финансирования. Важные проекты, где затягиваются сроки, будут лишаться финансирования из бюджета. Трутнев подчеркнул — средства федерального бюджета должны расходоваться эффективно.

