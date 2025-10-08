Грета Тунберг заявила о пытках правозащитников в тюрьмах Израиля

Напомним, 1 октября израильские военные перехватили корабли Флотилии с Гретой Тунберг на борту. Израильские силовики задержали всех участников. Позже Тунберг заявила о нехватке воды и еды в местах содержания. Она также сообщила о сыпи на коже, которую связала с клопами. Позднее Тунберг и около 170 участников пропалестинской флотилии депортировали из Израиля. МИД страны опроверг заявление о жестоком обращении.