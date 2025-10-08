Посольство Китая предупредило о рисках из-за поставок Тайваню оружия США

Передача Тайваню очередных партий американского оружия лишь усилит напряженность и повысит риск конфронтации, заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Так он прокомментировал заявление кандидата на пост помощника главы Пентагона об ускорении военных поставок тайваньской стороне. Лю Пэнъюй обратил внимание, чтопередача вооружений Тайваню нарушает договоренности между Китаем и США.
Кроме того, по словам дипломата, такой шаг даёт «неверный сигнал сепаратистским силам» на острове.
«Тайвань является частью КНР, а тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает никакого внешнего вмешательства. Углубление военных связей между США и Тайванем не принесет последнему безопасности и не спасет “независимость Тайваня” от ее неизбежного провала», — заявил пресс-секретарь посольства, слова которого приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является ключевым для Китая и «красной линией в китайско-американских отношениях», которую США нельзя пресекать. Лю Пэнъюй отметил, что Пекин призывает Вашингтон незамедлительно остановить военные поставки Тайваню и прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР.
Напомним, 6 октября газета Taipei Times написала, что тайваньское министерство обороны может дополнительно приобрести у США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE, а также до 500 ракет к ним и радиолокационную систему. Соответствующее решение было принято после консультаций с американскими военными.