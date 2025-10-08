Посольство Китая предупредило о рисках из-за поставок Тайваню оружия США

Напомним, 6 октября газета Taipei Times написала, что тайваньское министерство обороны может дополнительно приобрести у США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE, а также до 500 ракет к ним и радиолокационную систему. Соответствующее решение было принято после консультаций с американскими военными.