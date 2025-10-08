Ричмонд
Telegraph: Украина может получить «Томагавки» без права на их применение

На поставки Украине ракет «Томагавк» может уйти несколько месяцев, но даже в случае их передачи ВСУ США могут не разрешить украинскому командованию их использовать.

Источник: AP 2024

Об этом пишет Telegraph.

«Но это не значит, что они не окажут влияния на Москву», — указано в материале.

Отмечается, что передача ракет может использоваться исключительно с целью давления на Россию в вопросе переговоров.

Передача Киеву «Томагавков» создаст для Москвы дополнительные риски, считают опрошенные RT эксперты, поскольку эти ракеты способны нести ядерные боеголовки и обладают высокой дальностью. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что уже принял некое решение по «Томагавкам», но деталей не привёл. В Кремле же подчеркнули, что возможная поставка Украине «Томагавков» станет новым витком эскалации, который осложнит отношения прежде всего с США, но не сможет поменять положение дел на фронте для киевского режима.

