Скорее полицейский, чем дипломат: В Европе раскритиковали стиль общения Каллас

В ЕС считают главу евродипломатии Каю Каллас слишком прямолинейной и ожидают от неё большей дипломатичности. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

Источник: Life.ru

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной», — заявил неназванный европейский дипломат.

Другой источник издания подчеркнул, что Каллас «скорее полицейский, чем дипломат», и добавил, что «её день начинается и заканчивается Россией». По информации FP, склонность Каллас говорить прямо привела к обострению отношений Европы с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у крупных держав, таких как Индия и Китай.

Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас сделала новое резкое заявление в адрес России. Она обвинила Москву в преднамеренных провокациях после нескольких инцидентов с нарушением воздушного пространства Европы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

