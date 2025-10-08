В России ждут наплыва китайцев

Власти планируют увеличить число въездных туристических поездок к 2030 году на 11 млн человек.
В России ожидают наплыва путешественников из Китая. На стратегической сессии о развитии туризма премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 7 октября, что РФ готова ввести безвизовый режим с КНР. Как рассказали URA.RU эксперты, это поднимет сервис в разных регионах страны на международный уровень.
Турпоток в Россию вырос на 5,5%Фото: Роман Новиков © URA.RU.
Туризм — приоритет российской экономики, охватывающий интересы миллионов граждан, заявил Мишустин. Динамика турпотока остается положительной, причем не только по внутреннему, но и по въездному туризму, отметил премьер. «Показатель прошлого года — свыше 90 млн поездок, а за восемь месяцев текущего года рост составил почти 5,5%. В ближайшее время он может набрать значимый темп», — добавил премьер.
Россия готова ввести ответный безвизовый режим для китайцевФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Россия готова ввести ответный безвизовый режим не только для Китая, о чем президент России Владимир Путин говорил на «Валдае», но и в отношении еще двух стран — Малайзии и Саудовской Аравии, говорится в материалах к стратегической сессии. «Цель: увеличить число въездных туристических поездок к 2030 году на 11 млн человек к текущим 5 млн», — обозначено в документе.
Россия начала использовать потенциал безвизового режимаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Россия начала использовать потенциал безвизового режима, чтобы укрепить экономическое сотрудничество со странами Азии и Африки, а также сформировать планы для дальнейшей работы, рассказал URA.RU экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. "Отмена визы для этих государств увеличит туристический поток в разы, потому что их жителей привлекает российское направление. Наплыв иностранных путешественников повысит спрос на наши товары и стимулирует развитие бизнеса.
У наших предпринимателей появится больше инвесторов, которые захотят расширить ассортимент покупаемой иностранцами продукции и мощности производства", — пояснил Масленников.
Безвизовый режим привлечет внимание других мусульманских странФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Безвизовый режим привлечет внимание других стран арабского мира, которые прислушиваются к позиции Малайзии и Саудовской Аравии — это перспективные точки роста экономики России. «Самое главное — это станет прочной основной для взаимного торгового сотрудничества», — добавил экономист.
Экономические изменения привезут с собой и граждане Китая. В Россию ездят преимущественно жители КНР среднего класса и они требуют определенного уровня гостеприимства. Увеличение числа таких туристов повысит качество сервиса, уверен замдиректора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев.
Наплыв иностранцев в Россию улучшит туристическую инфраструктуруФото: Роман Наумов © URA.RU.
«Туристическая сфера в России сейчас не самая развитая, поэтому в первое время из-за масштабного наплыва китайских туристов нам придется нелегко. Но оценивая экономические выгоды на этом рынке, предприниматели РФ начнут активно инвестировать, чтобы улучшить, например, логистику, а также расширить номерной фонд и развлекательную инфраструктуру. А учитывая, что в России появится еще больше площадок китайской культуры, например, в сфере гастрономии, это повысит доверие между нашими странами», — сказал Киреев.
Россия меняют туристические интересы людей в масштабах всего мираФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Говоря о безвизовом режиме для Малайзии и Саудовской Аравии, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела РМАТ Роман Арсений сказал, что такие меры властей означают перенаправление туристических потоков во всем мире.
«Усиливая связи со странами Ближнего Востока и Азии, Россия открывает для себя новых союзников, привлекая внимание иностранцев к своим местам отдыха, и отвлекая от привычных направлений. Такой же эффект и в России. Тем более, что мы не перестали любить выездной туризм, даже на фоне геополитических проблем. Думаю, что государства, с которыми мы хотим установить безвизовый режим, перетянут интерес россиян с популярных локаций — Шарм-эш-Шейх и Хургада в Египте, Эйлат в Израиле и Акаба в Иордании», — резюмировал эксперт.