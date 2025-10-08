В России ждут наплыва китайцев

«Усиливая связи со странами Ближнего Востока и Азии, Россия открывает для себя новых союзников, привлекая внимание иностранцев к своим местам отдыха, и отвлекая от привычных направлений. Такой же эффект и в России. Тем более, что мы не перестали любить выездной туризм, даже на фоне геополитических проблем. Думаю, что государства, с которыми мы хотим установить безвизовый режим, перетянут интерес россиян с популярных локаций — Шарм-эш-Шейх и Хургада в Египте, Эйлат в Израиле и Акаба в Иордании», — резюмировал эксперт.