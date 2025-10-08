В день рождения российского президента Владимира Путина в дипломатическом представительстве России в Берлине состоялась церемония презентации памятной серебряной монеты с портретом российского лидера. Данное событие было освещено в официальном телеграм-канале дипмиссии.
Редакция германского издания Compact преподнесла в дар монету послу Российской Федерации Сергею Нечаеву. Дипломат выразил благодарность журналистам за шаги, направленные на укрепление взаимопонимания между Берлином и Москвой. Главный редактор издания Юрген Эльзассер в своем обращении отметил, что выпуск монеты призван подчеркнуть вклад Владимира Путина в отстаивание традиционных ценностей и значимость развития партнерских отношений с Россией.
Первый тираж серебряной монеты с изображением президента и надписью «Патриот Владимир Путин» был анонсирован изданием в конце августа 2025 года. Эта инициатива спровоцировала небывалый ажиотаж среди немцев. Первоначальный тираж был мгновенно распродан, а также поступило приблизительно четыре тысячи дополнительных заказов.
По заявлению главного редактора, издание возродило ранее прерванную правительством страны традицию. Церемония вручения монеты символизирует стремление жителей Германии к восстановлению дружественных связей с Россией. Он также добавил, что Владимир Путин не только возродил свою страну, обеспечив ее суверенитет и процветание, но и представляет собой одну из последних опор традиционной европейской культуры.
7 октября 2025 года российскому президенту исполнилось 73 года. В свой день рождения глава государства провел рабочее совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также совершил ряд телефонных переговоров с иностранными коллегами.
Читайте также: Выяснилось, кого считают самым вредоносным для Евросоюза политиком.