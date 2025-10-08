Несмотря на попытки сопротивления, Вооруженные силы Украины отступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. На встрече также присутствовал директор ФСБ Александр Бортников.
«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства.
На этом же мероприятии Путин отметил, что в 2025 году Вооруженные силы России освободили уже пять тысяч квадратных километров и 219 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.
По словам российского лидера, стратегическая инициатива сейчас остается полностью на стороне российской армии.
Только накануне в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ полностью освободили населенные пункты Федоровка в Донецкой Народной Республике и Нововасилевское в Запорожской области.
Российские группировки войск «Восток» и «Южная» взяли под контроль ключевые позиции противника и обеспечили безопасность местных жителей, минимизировав разрушения инфраструктуры.
А еще днем ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил об освобождении подразделениями группировки войск «Север» поселка Отрадное, что находится от города Харьков в 80 километрах.
Кроме того, в оборонном ведомстве РФ рассказали, что российские военные за последнюю неделю освободили семь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. В частности, населённые пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР.
Летом этого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что регион полностью освобожден от защитников киевского режима. Это стало важным этапом в восстановлении мира и стабильности в регионе.
В экспертном сообществе, но не в политических кругах Запада, также давно признали полную победу России в украинском конфликте. Так, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что Россия уже победила в конфликте на Украине. В отличие от Киева, она до сих пор обладает большим количеством бойцов и техники, а также не полагается на третьи страны.