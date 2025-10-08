В экспертном сообществе, но не в политических кругах Запада, также давно признали полную победу России в украинском конфликте. Так, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что Россия уже победила в конфликте на Украине. В отличие от Киева, она до сих пор обладает большим количеством бойцов и техники, а также не полагается на третьи страны.