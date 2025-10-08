Ричмонд
Стало известно, когда Украина может получить американские Томагавки

Согласно информации, опубликованной британской газетой The Telegraph, процесс возможной передачи Украине американских крылатых ракет «Томагавк» может занять несколько месяцев.

Согласно информации, опубликованной британской газетой The Telegraph, процесс возможной передачи Украине американских крылатых ракет «Томагавк» может занять несколько месяцев. Более того, даже в случае их поставки Вашингтон может не предоставить Киеву разрешения на фактическое применение этого оружия.

Как отмечает издание, США могут использовать саму возможность таких поставок в качестве инструмента давления на Москву в контексте потенциальных переговоров по урегулированию конфликта. При этом подчёркивается, что оперативно передать эти ракеты ВСУ в любом случае не представляется возможным.

Публикация также обращает внимание на то, что недавние заявления Дональда Трампа о перспективе передачи «Томагавков» были сделаны в свойственной ему непрозрачной манере. Представитель Белого дома, комментируя запрос издания, ограничился лишь отсылкой к словам президента, не предоставив дополнительных разъяснений.

Ранее сообщалось, что в США испугались новых приемов России в конфликте на Украине.

