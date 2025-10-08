Стало известно, когда Украина может получить американские Томагавки

Согласно информации, опубликованной британской газетой The Telegraph, процесс возможной передачи Украине американских крылатых ракет «Томагавк» может занять несколько месяцев. Более того, даже в случае их поставки Вашингтон может не предоставить Киеву разрешения на фактическое применение этого оружия.
Как отмечает издание, США могут использовать саму возможность таких поставок в качестве инструмента давления на Москву в контексте потенциальных переговоров по урегулированию конфликта. При этом подчёркивается, что оперативно передать эти ракеты ВСУ в любом случае не представляется возможным.
Публикация также обращает внимание на то, что недавние заявления Дональда Трампа о перспективе передачи «Томагавков» были сделаны в свойственной ему непрозрачной манере. Представитель Белого дома, комментируя запрос издания, ограничился лишь отсылкой к словам президента, не предоставив дополнительных разъяснений.
Ранее сообщалось, что в США испугались новых приемов России в конфликте на Украине.
