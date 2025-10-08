Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Байден просил ЦРУ засекретить доклад о его поездке на Украину

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в период работы вице-президентом при администрации Барака Обамы обратился в Центральное разведывательное управление с просьбой засекретить отчёт, касающийся его служебной поездки на Украину в 2015 году.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в период работы вице-президентом при администрации Барака Обамы обратился в Центральное разведывательное управление с просьбой засекретить отчёт, касающийся его служебной поездки на Украину в 2015 году. Соответствующие сведения содержатся в рассекреченных материалах американской разведки, на которые ссылается РИА «Новости».

В электронном сообщении, направленном в Управление 10 февраля 2016 года, указывается, что Байден настоятельно рекомендовал ограничить распространение отчёта о его командировке.

В материале подчёркивается, что украинские официальные лица остались разочарованы результатами визита Байдена. Они ожидали, что в ходе встречи будут рассмотрены более предметные кадровые и политические вопросы.

Согласно приведённым данным, украинских чиновников тревожили публикации в СМИ, освещавшие якобы коррупционные бизнес-связи семейства Байденов (сын политика Хантер входил в совет директоров частной украинской компании с 2014 по 2019 год). В рассекреченном отчёте ЦРУ, обнародованном Рэтклиффом, отмечается, что указанные лица усматривали в предполагаемых связях семьи вице-президента с коррупционными схемами на Украине демонстрацию двойных стандартов со стороны правительства США.

В том же документе приводится текст электронного письма, направленного ЦРУ из аппарата директора Национальной разведки 10 февраля 2016 года, где сообщается о рекомендации вице-президента и его советника по национальной безопасности не распространять отчёт. Портал RealClearPolitics уточняет, что речь шла о Байдене и его советнике Колине Кале.

Читайте также: Трамп неожиданно объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше