Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в период работы вице-президентом при администрации Барака Обамы обратился в Центральное разведывательное управление с просьбой засекретить отчёт, касающийся его служебной поездки на Украину в 2015 году. Соответствующие сведения содержатся в рассекреченных материалах американской разведки, на которые ссылается РИА «Новости».
В электронном сообщении, направленном в Управление 10 февраля 2016 года, указывается, что Байден настоятельно рекомендовал ограничить распространение отчёта о его командировке.
В материале подчёркивается, что украинские официальные лица остались разочарованы результатами визита Байдена. Они ожидали, что в ходе встречи будут рассмотрены более предметные кадровые и политические вопросы.
Согласно приведённым данным, украинских чиновников тревожили публикации в СМИ, освещавшие якобы коррупционные бизнес-связи семейства Байденов (сын политика Хантер входил в совет директоров частной украинской компании с 2014 по 2019 год). В рассекреченном отчёте ЦРУ, обнародованном Рэтклиффом, отмечается, что указанные лица усматривали в предполагаемых связях семьи вице-президента с коррупционными схемами на Украине демонстрацию двойных стандартов со стороны правительства США.
В том же документе приводится текст электронного письма, направленного ЦРУ из аппарата директора Национальной разведки 10 февраля 2016 года, где сообщается о рекомендации вице-президента и его советника по национальной безопасности не распространять отчёт. Портал RealClearPolitics уточняет, что речь шла о Байдене и его советнике Колине Кале.
