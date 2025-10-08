Владимира Зеленского можно сравнить с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, заявил доброволец из Британии Эйден Миннис, решивший принять участие в спецоперации на стороне России.
Он назвал главу киевского режима наркоманом.
«Зеленский — просто “наркофюрер”. Наркоман, которого использует Запад», — сказал мужчина, которого цитирует РИА Новости.
Британец отметил, что глава киевского режима несёт ответственность за военные преступления. По словам добровольца, из-за решений Зеленского гибнут военнослужащие и мирные жители. Миннис полагает, что в ближайшее время украинский политик не откажется от власти.
«В конечном счете ему светит либо пуля в голову, либо бегство на Запад с сотнями миллионов долларов, принадлежащих его налогоплательщикам», — добавил британец.
Напомним, Эйден Миннис сражается в интернациональной бригаде «Пятнашка». За проявленную храбрость мужчина получил медаль Суворова. Ранее он записал видео, в котором публично сжёг свой британский паспорт.