В США идет расследование в отношении детей Байдена

В США расследуют дело бывшего президента Джо Байдена и его семьи, включая Джилл и Хантера, подозреваемых в отмывании денег. Об этом рассказала бывшая помощница политика Тара Рид.

Источник: Аргументы и факты

В США идут следственные действия в отношении бывшего президента США Джо Байдена и ближайших членов его семьи. Об этом рассказала в интервью aif.ru бывшая помощница политика Тара Рид, которая переехала в Россию и устроилась корреспондентом RT.

«В США идет следствие. Кроме того, есть дело его детей Джилл и Хантера Байденов — фактически речь идёт об отмывании денег семьи. Недаром их называют “преступным кланом Байденов”», — рассказала aif.ru Тара Рид.

По словам экс-сотрудницы Байдена, политик был связан с коррупцией ещё в 1990-е годы.

«Он давно коррумпирован. Когда я работала в Сенате, я своими глазами видела уровень коррупции вокруг него и в его окружении», — сказала собеседница издания.

По словам Тары Рид, она бывала в роскошном дворце Байдена на побережье стоимостью свыше 10 миллионов долларов, который не мог быть приобретен на доходы сенатора.

Ранее издание The Wall Street Journal, что Байден рискует столкнуться с нищетой из-за отсутствия спроса на свои лекции и мемуары. По словам Тары Рид, таким образом сторонники экс-президента делают из него жертву.

Полное интервью с Тарой Рид скоро будет опубликовано на сайте.

