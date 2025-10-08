Мировые лидеры направили Путину поздравления с днём рождения: что пожелали президенту

Президент России Владимир Путин получил многочисленные поздравления с днем рождения от иностранных лидеров. Сообщается, что более сорока глав государств и правительств из-за рубежа направили ему письма и телеграммы.
Первым российского лидера поздравил премьер-министр Израиля, сделав это еще накануне праздника. Поздравительные телеграммы поступили из Пекина и Пхеньяна. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер получил очень теплые и нестандартные послания от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидер КНДР в своем письме отметил успехи Путина в строительстве сильной России. Он также пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет длиться вечно.
В ходе телефонного разговора тепло поздравил российского президента премьер-министр Индии Нарендра Моди. В беседе также затрагивались вопросы подготовки к будущему визиту Путина в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказал самые добрые пожелания. Лидеры двух стран обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Они договорились продолжать поддерживать контакты.
С поздравлениями российскому лидеру также позвонили главы государств СНГ. В их числе были президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Они также направили и письменные поздравительные послания.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в своем послании пожелал процветания народу России. Сообщалось о телеграммах от сопрезидентов Никарагуа. Поздравления были опубликованы в социальных сетях президентами Боливии и Кубы. Телеграммы с пожеланиями направили лидеры Абхазии и Южной Осетии.
Задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул через адвоката передала поздравление, в котором поблагодарила за поддержку автономии со стороны России. Президент Республики Сербской Милорад Додик в соцсетях отметил важность дружеских отношений с Россией.
С праздником российского лидера поздравили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты. Главы российских регионов также опубликовали поздравления. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Путину удалось сплотить людей ради независимости страны. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента олицетворением России.
Прежде пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в свой день рождения Путин проведет рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности. Он добавил, что график главы государства в день рождения включает в себя как рабочие мероприятия, так и личные планы.