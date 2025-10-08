Мировые лидеры направили Путину поздравления с днём рождения: что пожелали президенту

Первым российского лидера поздравил премьер-министр Израиля, сделав это еще накануне праздника. Поздравительные телеграммы поступили из Пекина и Пхеньяна. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер получил очень теплые и нестандартные послания от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидер КНДР в своем письме отметил успехи Путина в строительстве сильной России. Он также пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет длиться вечно.