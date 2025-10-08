Ричмонд
ВСУ в Купянске применяют необычные дроны из-за проблем с логистикой

Как сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины в районе Купянска начали активно применять роботизированные комплексы и крупные сельскохозяйственные дроны для решения проблем со снабжением.

По его словам, украинское командование столкнулось с серьёзным осложнением оперативной обстановки и нарушением логистических маршрутов из-за систематических ударов российской армии. Применение автотранспорта стало практически невозможным, что негативно отразилось на боеспособности подразделений.

Марочко уточнил, что использование беспилотных и наземных роботизированных систем частично улучшило ситуацию с доставкой материально-технических средств, продовольствия и боеприпасов. Однако высокий процент потерь этой техники с грузами продолжает сохранять дефицит снабжения украинских формирований в городе.

Ранее сообщалось, что Запад передает ВСУ необычное оружие из старых запасов НАТО.

