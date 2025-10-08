В Госдуме предложили новый порядок приема в полицию: обязательную стажировку для новобранцев планируют отменить

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект об отмене обязательной стажировки для тех, кто поступает на службу в органы внутренних дел. Как сообщила газета «Коммерсантъ», предполагается, что эти меры помогут решить проблемы с комплектованием личного состава.
Инициативу в парламент внесла группа сенаторов и депутатов от «Единой России». По действующим нормам, новобранцы в полиции проходят стажировку продолжительностью от двух до шести месяцев. В этот период проверяют их уровень подготовки и соответствие должности. В пояснительной записке отмечается, что сейчас данная процедура негативно влияет на процесс комплектования органов внутренних дел. Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит новым сотрудникам быстрее приступить к обязанностям.
Вместо стажировки предлагают ввести индивидуальное обучение под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных коллег. Также планируется изменить срок первого контракта для новых сотрудников полиции. Сейчас он заключается на четыре года, а по новым правилам его можно будет заключать на период от одного до пяти лет. По замыслу авторов, это упростит процедуру увольнения при возникновении такой необходимости.
Соавтор проекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев, сообщил коллегам, что отбор в полицию является одним из самых жестких во всей правоохранительной системе. Он рассказал, что претендент проверяется от полугода до года, затем полгода работает стажером, после чего обучается очно в специальном центре и только затем поступает на службу. При этом во время стажировки он получает лишь половину оклада. Депутат заверил, что новый порядок не снизит требований к отбору, но поможет оптимизировать процедуру приема.
Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить зарплату сотрудникам органов внутренних дел, чтобы она была конкурентоспособной. Он отметил, что в МВД усиливается кадровая проблема, имеющая системный характер и нуждающаяся в комплексном решении. По этой причине он призывает укрепить социальные гарантии и повысить зарплату работников ведомства.