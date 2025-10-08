Минтруд РФ подготовит поправки для учёта в стаже каждого декретного отпуска

«Мы договорились с профильным (думским — прим. ред.) комитетом по труду, что мы сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению. И в рамках этих поправок мы планируем как раз учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей», — сказал министр, которого цитирует РИА Новости.