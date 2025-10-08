Минтруд РФ подготовит поправки для учёта в стаже каждого декретного отпуска

Министерство труда и социальной защиты России подготовит поправки, в соответствии с которыми в страховом стаже будут учитываться все декретные отпуска, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Он уточнил, что в случае появления в семье двойни или тройни будут засчитываться периоды ухода за каждым ребёнком. Соответствующее предложение поступило ранее от депутатов Госдумы.
«Мы договорились с профильным (думским — прим. ред.) комитетом по труду, что мы сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению. И в рамках этих поправок мы планируем как раз учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей», — сказал министр, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, в мае президент России Владимир Путин распорядился завершить процесс включения в страховой стаж периодов декретных отпусков, связанных с уходом за пятым и последующими детьми. Решение указанного вопроса было поручено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.