Минтруд РФ подготовит поправки для учёта в стаже каждого декретного отпуска

Минтруд намерен учитывать в трудовом стаже уход за каждым ребёнком, если в семье появляется двойня.

Источник: Аргументы и факты

Министерство труда и социальной защиты России подготовит поправки, в соответствии с которыми в страховом стаже будут учитываться все декретные отпуска, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Он уточнил, что в случае появления в семье двойни или тройни будут засчитываться периоды ухода за каждым ребёнком. Соответствующее предложение поступило ранее от депутатов Госдумы.

«Мы договорились с профильным (думским — прим. ред.) комитетом по труду, что мы сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению. И в рамках этих поправок мы планируем как раз учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей», — сказал министр, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин распорядился завершить процесс включения в страховой стаж периодов декретных отпусков, связанных с уходом за пятым и последующими детьми. Решение указанного вопроса было поручено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

