«Нынешний тренд США»: в России объяснили слова Трампа в адрес Путина в день рождения российского лидера

Колчин также сообщил, что европейские партнеры США пытаются усилить участие Трампа в переговорах, делая его позицию более жесткой. Однако, по словам эксперта, эти попытки могут привести к снижению уровня коммуникации между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что российское руководство внимательно следит за изменениями в тактике американской стороны и отделяет «громкие заявления» от конкретных решений. По мнению политолога, на текущий момент в отношениях двух стран сохраняется «благоприятный ветер», который может вывести диалог на конструктивные темы, представляющие интерес для обоих государств.