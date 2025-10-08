Денис Паслер обсудил с профсоюзными лидерами повышение зарплат свердловчан

Губернатор Свердловской области Денис Паслер принял участие в областном совещании представителей профсоюзного движения 7 октября, во Всемирный день коллективных действий профсоюзов. Глава региона выступил с предложением повысить зарплату работников, занятых в инвестпроектах, до среднероссийской.
«Заработная плата — один из ключевых факторов, влияющих на выбор места работы и закрепление сотрудников на предприятиях. В ближайшее время планируем внести на Законодательное Собрание региона изменения в нормативную базу, согласно которым зарплата работников, занятых в новых инвестиционных проектах уральских предприятий, будет поднята до уровня средней зарплаты по России. Инвестиции сегодня — это высокопроизводительные рабочие места и новые решения. Зарплата на таких высокотехнологичных производствах должна быть конкурентоспособной по России», — написал глава региона в своих социальных сетях по итогам совещания.
Кроме того, Денис Паслер сообщил о планах в ближайшие полгода восстановить упразднённые ранее отраслевые союзы в экономике региона. Глава региона привёл в пример успешные объединения — Союз оборонных предприятий, Гильдия строителей. Такие сообщества необходимы для укрепления кооперационных связей между предприятиями, обеспечения заводов заказами и поддержки сотрудников.
«Сегодня профсоюзное движение Свердловской области объединяет в своих рядах 3,5 тысячи первичных организаций и 500 тысяч человек. Вы ведёте большую, очень сложную и нужную работу: отстаиваете права трудовых коллективов, помогаете регулировать вопросы занятости и безопасности труда, помогаете улучшать нормативную базу, связанную с вопросами трудовой деятельности. Именно поэтому люди труда видят в вас надёжных защитников своих интересов, проводников принципов социальной справедливости. Органы власти — ответственных партнёров в решении государственных задач», — обратился Денис Паслер к профсоюзным лидерам.
В мероприятии также приняли участие председатель «Федерации профсоюзов Свердловской области» Андрей Ветлужских и Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
«На Среднем Урале профсоюзы выступают мощной общественной силой. За свою историю вы накопили большой опыт защиты трудовых и социальных прав граждан. Вы многое делаете для поддержки трудящихся и возможности вести диалог с работодателями. Благодаря усилиям региональной Федерации профсоюзов Свердловская область — лидер по числу коллективных договоров в Уральском Федеральном округе», — сказала Людмила Бабушкина.