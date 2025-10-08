Денис Паслер обсудил с профсоюзными лидерами повышение зарплат свердловчан

«Заработная плата — один из ключевых факторов, влияющих на выбор места работы и закрепление сотрудников на предприятиях. В ближайшее время планируем внести на Законодательное Собрание региона изменения в нормативную базу, согласно которым зарплата работников, занятых в новых инвестиционных проектах уральских предприятий, будет поднята до уровня средней зарплаты по России. Инвестиции сегодня — это высокопроизводительные рабочие места и новые решения. Зарплата на таких высокотехнологичных производствах должна быть конкурентоспособной по России», — написал глава региона в своих социальных сетях по итогам совещания.