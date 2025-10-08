Путин в день рождения посетил Петербург: президент провел совещание с военными

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, посетил Санкт-Петербург. Там он провел совещание с высшим военным руководством страны.
Глава государства рассказал, что решил начать встречу с командующими в Петропавловском соборе. Он пояснил, что это усыпальница тех людей, которые создавали современную Россию. Путин посетил собор вместе с командующими группировками войск, после чего состоялось само совещание. На нем заслушали доклады военнослужащих об обстановке в зоне специальной военной операции.
Президента в Петропавловском соборе сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные лица. Во время службы все присутствующие зажгли свечи. Глава государства также возложил цветы к могиле Петра Первого и пообщался с настоятелем храма.
На совещании в Санкт-Петербурге обсуждалась обстановка на передовой. Президент сообщил, что инициатива полностью находится на стороне российской армии. Он отметил, что в 2025 году было освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории и 212 населенных пунктов. Путин подчеркнул, что это стало возможным благодаря мужеству военнослужащих Вооруженных Сил России.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по возвращении из Петербурга в Москву Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
График главы государства в день рождения включал в себя как рабочие мероприятия, так и личные планы. В день рождения президента Владимира Путина его внуки поздравляют его с теплотой и любовью. По словам Пескова, поздравления от внуков такие же искренние, как и у любых других семей.
Более 40 зарубежных лидеров поздравили президента Путина с днём рождения. Российский лидер получил очень теплые и нестандартные послания от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.