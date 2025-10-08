Ричмонд
Бывшая помощница Байдена рассказала о его тайном конфликте с Камалой Харрис

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид рассказала о конфликте между ним и Камалой Харрис в период выборов 2024 года. Харрис критиковала решение Байдена баллотироваться на второй срок.

Источник: Аргументы и факты

У команд Джо Байдена и Камалы Харрис был конфликт в период выборов 2024 года, на которых победил Дональд Трамп. Об этом сказала в интервью aif.ru бывшая помощница Байдена Тара Рид. Сейчас экс-сотрудница политика живет в России и работает обозревателем на RT.

«Байден выбрал Харрис во многом потому, что она соответствовала “образу”: чернокожая женщина, которую можно позиционировать как будущего кандидата в президенты. Но на деле их команды никогда не ладили. Харрис пыталась в своих мемуарах показать, что ей не дали шанс, что она могла бы победить. Но, это не так. Она полностью оторвана от реальности, а Демократическая партия в целом потеряла связь с людьми», — сказала Тара Рид в комментарии aif.ru.

Ранее Харрис опубликовала книгу о своем провале на выборах. Произведение называется «107 дней» — именно столько продлилась ее предвыборная кампания.

В книге Камала Харрис открыто раскритиковала решение экс-главы США Джо Байдена баллотироваться на второй срок, назвав его «безрассудством». Соответствующий выбор был сделан Байденом и его супругой Джилл без учета мнения ближайших соратников.

Полное интервью с Тарой Рид скоро будет опубликовано на сайте.

