Бывшая помощница Байдена рассказала о его тайном конфликте с Камалой Харрис

«Байден выбрал Харрис во многом потому, что она соответствовала “образу”: чернокожая женщина, которую можно позиционировать как будущего кандидата в президенты. Но на деле их команды никогда не ладили. Харрис пыталась в своих мемуарах показать, что ей не дали шанс, что она могла бы победить. Но, это не так. Она полностью оторвана от реальности, а Демократическая партия в целом потеряла связь с людьми», — сказала Тара Рид в комментарии aif.ru.