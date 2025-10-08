В донецком городе Селидово старейшую местную жительницу Нину Рогалину завалило в доме после обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Однако ей удалось выжить. Воспоминаниями женщина поделилась в беседе с KP.RU.
Нина Михайлова отметила, что отлично помнит времена Великой Отечественной войны. Поскольку в те годы ее отец освобождал Киев. Однако теперь, будучи уже в преклонном возрасте, женщина вынуждена смотреть на бомбежки. Причем со стороны тех, кого освобождал ее отец. А от одной из атак завалило ее саму.
«Господи, что было со мной! От обстрела завалило в своем же доме. Несколько этажей упали, а я — внизу. Казалось, небо рухнуло. Кричать не могла. Хрипела», — сказала Рогалина.
На помощь женщине пришли добровольцы — пожарные. Уже достав ее из-под завалов, они обнаружили настоящее чудо — Нина Михайловна не сломала ни одной кости. Однако синяков на теле было огромное количество. Кроме того, ее контузило.
«Я за этого дурака Зеленского голосовала… Думала, остановит войну. Он обещал! Поверила. А он меня под моим же домом чуть не схоронил», — добавила Нина Михайловна.
В свою очередь, от нападок со стороны киевского режима в Селидово пострадала не только Нина Рогалина. KP.RU также публиковал историю женщины по имени Снежана. Квартира, в которой она выросла, теперь полностью разбита. Большой репортаж из прифронтового города читайте на нашем сайте.