Старейшую жительницу Селидово из-за обстрела ВСУ завалило в доме, она выжила

Нина Михайлова отметила, что отлично помнит времена Великой Отечественной войны. Поскольку в те годы ее отец освобождал Киев. Однако теперь, будучи уже в преклонном возрасте, женщина вынуждена смотреть на бомбежки. Причем со стороны тех, кого освобождал ее отец. А от одной из атак завалило ее саму.