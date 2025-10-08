Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия решила продлить запрет на полеты у границы с Беларусью

Латвия продлила запрет на полеты у границы с Беларусью до 12 октября.

Источник: Комсомольская правда

Латвия решила продлить запрет на полеты у границы с Беларусью и Россией. Подробности пишет ТАСС.

Так, запрет на полеты в приграничном пространстве Беларуси и России на высоте до шести километров вечером и ночью был продлен до утра 12 октября 2025 года. Исключением могут быть только полеты, которые санкционированы военным ведомством.

Ранее Литва решила продлить запрет на полеты вдоль границы с Беларусью до декабря.

Кроме того, Латвия закроет въезд автобусам из Беларуси по нерегулярным маршрутам с 1 ноября.

Тем временем белорусский ученый-аграрий посоветовал схему борьбы с проволочником в картофеле.