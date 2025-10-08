Латвия решила продлить запрет на полеты у границы с Беларусью и Россией. Подробности пишет ТАСС.
Так, запрет на полеты в приграничном пространстве Беларуси и России на высоте до шести километров вечером и ночью был продлен до утра 12 октября 2025 года. Исключением могут быть только полеты, которые санкционированы военным ведомством.
Ранее Литва решила продлить запрет на полеты вдоль границы с Беларусью до декабря.
Кроме того, Латвия закроет въезд автобусам из Беларуси по нерегулярным маршрутам с 1 ноября.
