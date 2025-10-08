Захарова с иронией ответила на анонс выступления Макрона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о предстоящем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Она задала ироничный вопрос, не российский «теневой флот» доконал французского лидера.
Макрон планирует выступить с заявлением вечером 8 октября. Как сообщает газета Le Figaro, его выступление состоится после истечения срока, который он установил экс-премьеру Себастьену Лекорню. Бывшему главе правительства было поручено провести переговоры с политическими силами страны.
«Российский “теневой флот” доконал?» — написала дипломат в Telegram.
Напомним, французский лидер заявлял, что его страна задержала у своих берегов танкер, якобы направлявшийся из России в Индию. По его словам, задержанное судно шло под «поддельным флагом», а продолжительная остановка якобы снизила эффективность российских поставок нефти на мировой рынок.
Президент России Владимир Путин отмечал, что такого понятия, как «теневой флот» не существует. Российский лидер отметил, что любые обвинения в адрес РФ — попытка отвлечь внимание от внутренних проблем стран Запада.
Тем временем стало известно, что Лекорню подал в отставку, пробыв в должности премьер-министра всего 27 дней. Это произошло через несколько часов после объявления состава нового правительства, который вызвал критику как у сторонников Макрона, так и у оппозиции. Французский президент тогда дал Лекорню 48 часов для проведения заключительных обсуждений с политическими силами.
На этом фоне левая партия «Непокорившаяся Франция» направила в парламент предложение о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Его рассмотрение запланировано на среду. Резолюцию об отрешении президента от власти подписали 104 левых депутата от разных политических сил. Это составляет почти одну пятую часть от общего числа членов Национального собрания.
Рассмотрение запроса об импичменте проходит на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Недавняя отставка Лекорню, погрузила страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим стали звучать призывы и к отставке самого президента.