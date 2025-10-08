Захарова с иронией ответила на анонс выступления Макрона

Тем временем стало известно, что Лекорню подал в отставку, пробыв в должности премьер-министра всего 27 дней. Это произошло через несколько часов после объявления состава нового правительства, который вызвал критику как у сторонников Макрона, так и у оппозиции. Французский президент тогда дал Лекорню 48 часов для проведения заключительных обсуждений с политическими силами.