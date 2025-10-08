Лебедев: у Нежина нанесен удар по тренировочному лагерю украинских боевиков

В Черниговской области под удар попал тренировочный лагерь украинских боевиков, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, удар по лагерю, расположенному между городом Нежин и селом Липовый Рог, был нанесен накануне вечером.
«Попадание в тренировочный лагерь. Тренировались добровольцы, подготовка к штурмовым действиям при участии БПЛА. …. Поехали “скорые”, но как-то вяло, видимо, особо торопиться уже не стоило», — написал он.
Ранее сообщалось о нанесении удара по полигону ВСУ в Полтаве.
