Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: у Нежина нанесен удар по тренировочному лагерю украинских боевиков

По информации координатора подполья, в лагере велась подготовка к штурмовым действиям при участии БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В Черниговской области под удар попал тренировочный лагерь украинских боевиков, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, удар по лагерю, расположенному между городом Нежин и селом Липовый Рог, был нанесен накануне вечером.

«Попадание в тренировочный лагерь. Тренировались добровольцы, подготовка к штурмовым действиям при участии БПЛА. …. Поехали “скорые”, но как-то вяло, видимо, особо торопиться уже не стоило», — написал он.

Ранее сообщалось о нанесении удара по полигону ВСУ в Полтаве.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше