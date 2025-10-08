Президент Венесуэлы подписал декрет о вступлении в силу договора с Россией

Документ был подписан в Москве 7 мая 2025 года президентами обеих стран — Владимиром Путиным и Николасом Мадуро. Мелик-Багдасаров рассказал, что 7 октября он был приглашен на встречу с Николасом Мадуро, где президент Венесуэлы в торжественной обстановке и в присутствии ведущих телеканалов страны подписал декрет о вступлении в силу договора с Россией.