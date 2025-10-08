Ричмонд
Президент Венесуэлы подписал декрет о вступлении в силу договора с Россией

Документ был подписан в Москве президентом Владимиром Путиным и венесуэльским лидером 7 мая 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 октября официально утвердил вступление в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Об этом ТАСС сообщил посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Документ был подписан в Москве 7 мая 2025 года президентами обеих стран — Владимиром Путиным и Николасом Мадуро. Мелик-Багдасаров рассказал, что 7 октября он был приглашен на встречу с Николасом Мадуро, где президент Венесуэлы в торжественной обстановке и в присутствии ведущих телеканалов страны подписал декрет о вступлении в силу договора с Россией.

По словам российского дипломата, Мадуро приурочил эту процедуру ко дню рождения Владимира Путина и выразил поздравления российскому лидеру. Президент Венесуэлы также подчеркнул, что его страна намерена активно участвовать в создании многополярного и справедливого мирового порядка.

Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что с подписанием декрета президентом Венесуэлы завершены все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления договора в силу.

