Экс-помощница уличила Байдена в лицемерии из-за поддержки ЛГБТ

Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что нынешняя публичная поддержка ЛГБТ*-сообщества со стороны главы Белого дома является «чисто политическим расчётом». Об этом обозреватель RT рассказала в интервью aif.ru, подчеркнув, что ещё в 1990-е годы Байден открыто выражал своё неприятие однополых браков, прикрываясь католическими убеждениями.
«Байден неискренне поддерживает ЛГБТ. В девяностые, когда я работала на него, он открыто говорил, что однополых браков быть не должно, прикрывался католицизмом», — заявила Рид.
По её словам, Демократическая партия использует культурные темы, такие как права ЛГБТ и движение MeToo, чтобы отвлечь внимание граждан от экономических проблем. «А настоящие проблемы — это экономика. Сегодня 10% американцев владеют 85% всего богатства страны. Рабочие с трудом сводят концы с концами, пенсионеры живут в машинах или оказываются бездомными. Я это видела сама, и статистика подтверждает», — отметила она.
Эксперт подчеркнула, что вся эта риторика о «борьбе за права» используется «просто как способ собрать голоса и увести внимание от катастрофической социальной ситуации».
Ранее Тара Рид занимала должность помощницы сенатора Байдена и непосредственно участвовала в формировании его внутренней политики в 1990-е годы.
