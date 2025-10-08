Экс-помощница уличила Байдена в лицемерии из-за поддержки ЛГБТ

По её словам, Демократическая партия использует культурные темы, такие как права ЛГБТ и движение MeToo, чтобы отвлечь внимание граждан от экономических проблем. «А настоящие проблемы — это экономика. Сегодня 10% американцев владеют 85% всего богатства страны. Рабочие с трудом сводят концы с концами, пенсионеры живут в машинах или оказываются бездомными. Я это видела сама, и статистика подтверждает», — отметила она.