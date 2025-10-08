Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-помощница уличила Байдена в лицемерии из-за поддержки ЛГБТ

Экс-помощница Байдена Тара Рид: поддержка ЛГБТ — политический расчёт, чтобы скрыть экономические проблемы и кризис в США.

Источник: Аргументы и факты

Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что нынешняя публичная поддержка ЛГБТ*-сообщества со стороны главы Белого дома является «чисто политическим расчётом». Об этом обозреватель RT рассказала в интервью aif.ru, подчеркнув, что ещё в 1990-е годы Байден открыто выражал своё неприятие однополых браков, прикрываясь католическими убеждениями.

«Байден неискренне поддерживает ЛГБТ. В девяностые, когда я работала на него, он открыто говорил, что однополых браков быть не должно, прикрывался католицизмом», — заявила Рид.

По её словам, Демократическая партия использует культурные темы, такие как права ЛГБТ и движение MeToo, чтобы отвлечь внимание граждан от экономических проблем. «А настоящие проблемы — это экономика. Сегодня 10% американцев владеют 85% всего богатства страны. Рабочие с трудом сводят концы с концами, пенсионеры живут в машинах или оказываются бездомными. Я это видела сама, и статистика подтверждает», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что вся эта риторика о «борьбе за права» используется «просто как способ собрать голоса и увести внимание от катастрофической социальной ситуации».

Ранее Тара Рид занимала должность помощницы сенатора Байдена и непосредственно участвовала в формировании его внутренней политики в 1990-е годы.

Полное интервью с Тарой Рид скоро будет опубликовано на сайте.

*-экстремистская организация, запрещенная в России.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше