Радий Хабиров сообщил о рабочем визите в Таджикистан

«Таджикистан представляет для нас большой интерес — коллеги очень активны, заинтересованы в совместных проектах, уже есть проработанные предложения по сотрудничеству. Завтра и послезавтра мы работаем в составе правительственной делегации, которую возглавляет Президент России Владимир Владимирович Путин. Также примем участие в подписании соглашения о создании Российско-Таджикского индустриального парка», — сообщил Хабиров.