Радий Хабиров сообщил о рабочем визите в Таджикистан

Как сообщают в администрации главы РБ, делегация Башкортостана, которую возглавил руководитель региона, прибыла в Таджикистан вечером 7 октября. В рамках деловой программы запланирован ряд рабочих встреч, а также посещение промышленных и социальных объектов.
«Таджикистан представляет для нас большой интерес — коллеги очень активны, заинтересованы в совместных проектах, уже есть проработанные предложения по сотрудничеству. Завтра и послезавтра мы работаем в составе правительственной делегации, которую возглавляет Президент России Владимир Владимирович Путин. Также примем участие в подписании соглашения о создании Российско-Таджикского индустриального парка», — сообщил Хабиров.