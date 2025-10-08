Ричмонд
Котенок: бойцы РФ прорвались в днепропетровское село Алексеевка

По информации военкора, бои идут на юге населенного пункта.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области российским бойцам удалось прорваться в село Алексеевка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Севернее Степового и Вербового после нанесения огневых ударов противнику дистанционными средствами поражения ВС РФ прорвались в южную часть Алексеевки», — написал он.

Военкор сообщил о ведении российскими военными боев за село.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении села Степовое 27 сентября. В начале октября стало известно о переходе под контроль российских войск села Вербовое.