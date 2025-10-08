Котенок: бойцы РФ прорвались в днепропетровское село Алексеевка

В Днепропетровской области российским бойцам удалось прорваться в село Алексеевка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Севернее Степового и Вербового после нанесения огневых ударов противнику дистанционными средствами поражения ВС РФ прорвались в южную часть Алексеевки», — написал он.
Военкор сообщил о ведении российскими военными боев за село.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении села Степовое 27 сентября. В начале октября стало известно о переходе под контроль российских войск села Вербовое.