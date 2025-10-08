В окружных учебных центрах ВВО в Хабаровском крае выпускные экзамены

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, с курсантами-выпускниками проводится сдача квалификационных экзаменов, сообщает ИА AmurMedia.
Контрольные занятия проходят по основным предметам боевой подготовки: вождению боевых машин, огневой, тактической, инженерной, строевой и физической подготовкам, военной топографии, связи, медицинской подготовке. Итоговые испытания проводятся на полигонах в Хабаровском и Забайкальском краях.
По результатам сдачи свыше пяти тысяч младших специалистов получат свидетельства об окончании учебного центра с присвоением военно-учетной специальности и соответствующего воинского звания.
По окончании выпускных экзаменов выпускники учебного центра будут распределены в соединения и воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.
Стоит отметить, что ни один военнослужащий из числа подготовленных курсантов не будет отправлен в район проведения специальной военной операции.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, окружные учебные центры осуществляют подготовку младших специалистов по различным воинским специальностям, в частности, механиков-водителей и наводчиков-операторов боевых машин пехоты и танков, механиков-водителей артиллерийских орудий, расчетов зенитных установок, специалистов войск связи и других специальностей.