На ЗАЭС предположили, что у Украины есть план по деградации ее безопасности

Украина пытается реализовать план по последовательной деградации систем безопасности Запорожской АЭС, предполагает директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
ВСУ последовательно наносят удары по топливным резервуарам для резервных генераторов, внешнему энергоснабжению и пожарной части ЗАЭС, отметила представитель станции в комментарии информагентству ТАСС.
«Что на самом деле делают террористы, кроме как создают постоянные угрозы безопасности, сказать сложно. Хочется верить, что они все-таки видят красные линии ядерной безопасности», — подчеркнула Яшина.
Запорожская АЭС подверглась украинским атакам, в частности, в понедельник. На станции заявили, что она получила незначительные повреждения.