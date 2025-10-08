Ричмонд
США создают истребитель нового поколения, чтобы опередить Китай в воздухе

Министр обороны США Пит Хегсет дал зелёный свет созданию истребителя шестого поколения для ВМС — проекта F/A-XX, который заменит устаревшие F/A-18E/F Super Hornet. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Новая боевая машина должна стать главным козырем американцев в противостоянии с Китаем: самолёт получит увеличенную дальность, продолжительность полёта и возможность работать в связке с беспилотниками и корабельными системами ПВО.

За право построить истребитель будущего сражаются Boeing и Northrop Grumman. Победителя могут назвать уже на этой неделе, однако не исключено, что решение снова отложат. До этого проект уже буксовал из-за споров между Пентагоном и Конгрессом о финансировании.

По данным агентства, Конгресс требует ускорить программу и уже выделил на неё 750 миллионов долларов, а в 2026 году готов добавить ещё 1,4 миллиарда. Пентагон, напротив, опасается проблем с поставками и хочет двигаться медленнее. Первые F/A-XX ожидаются только в 2030-х годах, а пока ВМС продолжат использовать старые F/A-18 до 2040-х.

Ранее Life.ru писал, что в Пентагоне призвали генералов готовиться к войне. Глава Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн открыто заявил, что США должны быть готовы к масштабному конфликту.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.