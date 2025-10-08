В 2016 году бывший президент США Джо Байден обратился в ЦРУ с просьбой не распространять разведывательный доклад. Этот документ был посвящен оценкам украинских чиновников и содержал упоминания о коррупционных связях его семьи. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.
В приложенном к материалам письме содержится подтверждение этого факта. В нем указано, что автор письма говорил с Байденом и советником по национальной безопасности. В документе сообщается, что экс-президент предпочел, чтобы доклад не распространялся, и выражал благодарность за понимание.
Материалы содержат оценки администрации бывшего украинского президента Петра Порошенко*, касающиеся визита Байдена в Киев в декабре 2015 года. В отчете говорится, что чиновники были разочарованы тем, что американский президент не провел переговоры с Порошенко* по кадровым вопросам. Также он не высказал своего мнения относительно конкретных фигур в украинском правительстве.
В заключительной части доклада указывалось, что представители администрации Порошенко в личных беседах обсуждали тему предполагаемых связей семьи Байдена с коррупционными схемами на Украине. Они выражали мнение, что эта ситуация демонстрирует двойные стандарты Вашингтона в подходах к коррупции и власти.
Ранее сообщалось, что команда Байдена готовила для него карточки-подсказки с именами и фотографиями экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других известных демократов, чтобы он мог обращаться к ним на публичных мероприятиях.
* — Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.