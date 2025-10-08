Назван реалистичный итог переговоров Путина и Зеленского

Аналитик указал, что такие условия России, как отказ Украины от вступления в НАТО, прекращение давления на русскоязычное население и каноническую Украинскую православную церковь, являются критически важными для текущего политического режима. По его оценке, принятие этих требований означало бы фундаментальное изменение концепции украинской государственности, сложившейся в последние годы.