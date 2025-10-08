Захарова прокомментировала предстоящее заявление Макрона, упомянув «теневой флот»

Она связала это с политическим кризисом в Париже, упомянув так называемый «теневой флот» России. «Российский “теневой флот” доконал?» — написала она в своем Telegram-канале.
О намерении президента Франции выступить с заявлением сообщила газета Le Figaro. Американская газета The New York Times писала, что Макрон может быть вынужден распустить парламент.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше