Котенок: войска РФ взяли под контроль Клебан-Бык под Константиновкой

По информации военкора, российские подразделения ведут бои у дамбы к западу от поселка.

Источник: Аргументы и факты

На константиновском направлении российские бойцы смогли полностью взять под контроль поселок Клебан-Бык, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Клебан-Бык полностью взят под контроль подразделениями ГрВ “Юг”», — написал он.

Военкор сообщил о ведении российскими подразделениями боев в районе дамбы к западу от поселка, а также в лесополосах к югу от Клебан-Быкского водохранилища.

Напомним, накануне стало известно о выходе подразделений РФ к селу Иванополье на константиновском направлении.