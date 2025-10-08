Котенок: войска РФ взяли под контроль Клебан-Бык под Константиновкой

На константиновском направлении российские бойцы смогли полностью взять под контроль поселок Клебан-Бык, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Клебан-Бык полностью взят под контроль подразделениями ГрВ “Юг”», — написал он.
Военкор сообщил о ведении российскими подразделениями боев в районе дамбы к западу от поселка, а также в лесополосах к югу от Клебан-Быкского водохранилища.
Напомним, накануне стало известно о выходе подразделений РФ к селу Иванополье на константиновском направлении.