Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты

Глава нашего государства сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.