Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: © РИА Новости

Мирзиёев поздравил российского коллегу с днем рождения и обсудил с ним дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Глава нашего государства сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.

говорится в сообщении

Особое внимание собеседники уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению делового сотрудничества регионов двух стран.

Они с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий, добавили в пресс-службе.

Президенту России 7 октября исполнилось 73 года. Более 40 зарубежных лидеров поздравили его с днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети.