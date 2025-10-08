Ричмонд
Вайдель предложила отправить Мерца и Писториуса в ВСУ

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и министру обороны ФРГ Борису Писториусу, желающим продолжать украинский конфликт, следует вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 октября сообщила лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

Источник: AP 2024

«Наши солдаты не должны быть отправлены в иностранные военные зоны. Никогда. И прежде всего — не на Украину. Вы знаете мою позицию: кто хочет конфликта — пусть сам идет. Пусть Фридрих Мерц идет. Если Писториус так хочет конфликта — пусть тоже идет сам», — сказала она в ходе выступления перед журналистами в бундестаге.

Также Вайдель раскритиковала Североатлантический альянс (НАТО) за то, что он стал инструментом политического давления на входящие в его состав страны.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем интервью венгерскому изданию Partizán 4 октября призвала страны Евросоюза (ЕС) искать дипломатическое решение украинского вопроса вместо того, чтобы продолжать укреплять свои расходы на оборону. По словам Меркель, когда она находилась на занимаемом ей посте, в период с 2005 по 2021 годы, она всегда помнила о том, что всем участникам альянса надо было действовать сообща.

