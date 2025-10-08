Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем интервью венгерскому изданию Partizán 4 октября призвала страны Евросоюза (ЕС) искать дипломатическое решение украинского вопроса вместо того, чтобы продолжать укреплять свои расходы на оборону. По словам Меркель, когда она находилась на занимаемом ей посте, в период с 2005 по 2021 годы, она всегда помнила о том, что всем участникам альянса надо было действовать сообща.