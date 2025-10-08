Лебедев: в районе аэродрома в Черниговской области произошли взрывы

В районе украинского военного аэродрома в городе Прилуки Черниговской области произошли взрывы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, взрывы прогремели накануне ночью, около 21:10, после чего к месту выехали больше десятка автомобилей скорой помощи.
«Аэродром включает в себя авиаремонтное предприятие, где производят текущее обслуживание самолетов Су и F-16. Он является “аэродромом подскока”. Местные жители говорят, что там есть хранилище с ракетами и емкости с авиационным керосином», — рассказал Лебедев в своем Telegram-канале.
Также подпольщик проинформировал, что под удар в Черниговской области попал тренировочный лагерь ВСУ, находящийся между городом Нежин и селом Липовый Рог.