Новым кандидатом в президенты США от демпартии может стать Ньюсом

Демократическая партия готовит губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома к роли основного кандидата на выборах следующего президента. Об этом сказала в интервью aif.ru бывшая помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид. По её словам, за этим процессом стоят «огромные деньги», в том числе со стороны семьи Соросов.
Бывший претендент на эту роль от демократов Камала Харрис полностью растеряла влияние.
«У демократов за спиной огромные деньги, в том числе со стороны технологических олигархов. Например, Алекс Сорос, сын Джорджа Сороса, продолжает активно работать. Скорее всего, следующим кандидатом от демократов станет Гэвин Ньюсом. Камала Харрис полностью списана — у неё ни харизмы, ни поддержки, ни реального влияния. Ньюсом, несмотря на скандалы, будет пытаться играть первую скрипку», — сказала Тара Рид в комментарии aif.ru.
Тара Рид работала помощницей сенатора Джо Байдена в 1990-е годы. Позже она стала известна благодаря критическим заявлениям в адрес нынешнего президента США и Демократической партии. В своих комментариях Рид неоднократно обвиняла американский истеблишмент в циничном использовании культурных и социальных тем для отвлечения внимания от реальных проблем страны — экономики и растущего социального неравенства.
Полное интервью с Тарой Рид скоро будет опубликовано на сайте.