Новым кандидатом в президенты США от демпартии может стать Ньюсом

«У демократов за спиной огромные деньги, в том числе со стороны технологических олигархов. Например, Алекс Сорос, сын Джорджа Сороса, продолжает активно работать. Скорее всего, следующим кандидатом от демократов станет Гэвин Ньюсом. Камала Харрис полностью списана — у неё ни харизмы, ни поддержки, ни реального влияния. Ньюсом, несмотря на скандалы, будет пытаться играть первую скрипку», — сказала Тара Рид в комментарии aif.ru.