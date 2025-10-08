В США заявили о мнимой слабости ПВО России перед украинскими дронами

Российские вооруженные силы сталкиваются с проблемами при противодействии украинским беспилотникам, что может указывать на определенные уязвимости в системе противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание The National Interest в материале, посвященном возможным поставкам Украине крылатых ракет Tomahawk.
Автор статьи, обозреватель Ставрос Атламазоглу, отмечает, что украинские дроны-камикадзе, несмотря на способность поражать цели в глубоком тылу, не обладают достаточной мощностью, чтобы существенно изменить баланс сил на линии фронта.
По его мнению, появление у Киева ракет Tomahawk могло бы значительно повысить эффективность действий украинской армии. Эти ракеты, как подчеркивает эксперт, обладают дальностью и ударной мощью, которые способны расширить боевые возможности ВСУ.
В публикации также напоминается, что в последний раз американские военные применяли Tomahawk летом, в ходе совместной с Израилем операции против Ирана.
Ранее The Telegraph сообщала, что поставки этих ракет Украине могут занять несколько месяцев. При этом Вашингтон, по данным издания, может ограничить или вовсе запретить их использование в боевых условиях.
