Песков: Указ о национализации компаний Запада приняли из-за санкций ЕС

— Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров РФ начнут реализовываться, конечно же, Российская Федерация будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто [осуществлял] незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее, — приводит слова Пескова ТАСС.