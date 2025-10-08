Ричмонд
Песков: Указ о национализации компаний Запада приняли из-за санкций ЕС

Указ о ускоренной приватизации государственного имущества был принят в ответ на санкции Европейского Союза (ЕС). Так подписание документа об ускоренной национализации западных компаний президентом России Владимиром Путиным прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такие меры были предприняты в условиях враждебной обстановки, сложившейся вокруг России, и действий, предпринимаемых западными государствами. В этой ситуации Россия принимает необходимые меры для защиты своих интересов. Руководство страны будет отстаивать государственные интересы, используя все доступные юридические инструменты.

— Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров РФ начнут реализовываться, конечно же, Российская Федерация будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто [осуществлял] незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее, — приводит слова Пескова ТАСС.

В издании Bloomberg отметили, что Россия способна ответить на конфискацию замороженных активов в Европе национализацией имущества зарубежных компаний, которые все еще работают на ее территории. Конфискация замороженных российских активов может обойтись западным государствам не менее чем в 285 миллиардов долларов.

