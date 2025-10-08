На несколько лет раньше модернизируют пункты пропуска на границе Казахстана и России

А еще подняли вопросы международных автомобильных перевозок, грузоперевозок и беспилотного транспорта. Кроме того, рассмотрели текущую ситуацию на пунктах пропуска. Российская сторона проинформировала, что вопрос находится на особом контроле компетентных органов, подчеркнули в министерстве транспорта.