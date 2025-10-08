На несколько лет раньше модернизируют пункты пропуска на границе Казахстана и России

На выездном совещании, которое прошло прямо на границе, участвовали первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов и вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров.
Стороны обсудили актуализацию совместных планов по модернизации автомобильных пунктов пропуска, включая перенос сроков реализации проектов на более ранний период — 2026−2027 годы с 2030—2032 годов.
Отдельное внимание уделили развитию автодорожных проектов и международных транспортных коридоров с выходом на Российскую Федерацию. В том числе по направлению «Север-Юг», которое играет стратегическую роль в повышении транзитного потенциала Казахстана и расширении внешнеэкономических связей.
А еще подняли вопросы международных автомобильных перевозок, грузоперевозок и беспилотного транспорта. Кроме того, рассмотрели текущую ситуацию на пунктах пропуска. Российская сторона проинформировала, что вопрос находится на особом контроле компетентных органов, подчеркнули в министерстве транспорта.