Американист Ордуханян о премии мира: Трамп в отличие от Обамы хотя бы что-то делал

Египет и Эфиопия. 12 лет Эфиопия и Египет ведут спор по поводу Великой эфиопской плотины возрождения, которая имеет огромное значение для Эфиопии. Однако Египет заявляет, что она ограничивает его доступ к воде из Нила. Переговоры по этому вопросу зашли в тупик в конце июня, и соглашение так и не было достигнуто. После этого Трамп написал в социальных сетях, что США вскоре разрешат этот спор.