Пушков: передача Tomahawk Киеву выглядит как путь к войне США и РФ

По словам Пушкова, к американским ракетам есть «критические вопросы». Так, у киевского режима нет подходящих для запуска подобных ракет кораблей и платформ. А значит, для этого потребуются суда США или ЕС, отметил политик. Кроме того, ВСУ не смогут управлять ракетами, поэтому за них это будут делать военные США.