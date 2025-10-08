Пушков: передача Tomahawk Киеву выглядит как путь к войне США и РФ

Сенатор Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что решение о поставках Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk выглядит как путь к неограниченной войне против России.
«Пока решение предоставить Украине Томагавки выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, к американским ракетам есть «критические вопросы». Так, у киевского режима нет подходящих для запуска подобных ракет кораблей и платформ. А значит, для этого потребуются суда США или ЕС, отметил политик. Кроме того, ВСУ не смогут управлять ракетами, поэтому за них это будут делать военные США.
Отметим, президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях между Москвой и Вашингтоном.