Российские военные уничтожили за сутки до взвода боевиков ВСУ под Северском

Продвигающиеся в районе Северска российские военные уничтожили в течение суток до взвода украинских боевиков, сообщил в среду Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Идет наступление на южную часть города. … за сутки было подбито несколько БМП и грузовиков противника. Потери личного состава боевиков — до одного взвода», — говорится в публикации.
Сообщается об уничтожении российскими военными использовавшегося противников моста через реку Бахмутка под Северском.
По информации источников канала, гарнизону ВСУ в городе может грозить окружение.
Ранее сообщалось об атаках российских бойцов на позиции противника на южных окраинах села Звановка под Северском.