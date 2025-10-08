Лидер АдГ Вайдель предложила Мерцу вступить в ВСУ

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу вступить в ряды ВСУ.
Выступая перед журналистами в Бундестаге политик подчеркнула, что «если кто-то хочет войны, он должен воевать сам».
«Я бы очень хотела его там увидеть», — сказала Вайдель.
Представитель АдГ подчеркнула, что партия будет активно противостоять новой инициативе германского канцлера о добровольной службе, чтобы избежать втягивания страны в конфликт на Украине.
Немецкая газета Bild ранее проинформировала, что блок ХДС/ХСС на фоне слов Мерца об отсутствии мира планирует вернуть обязательный призыв в Вооруженные силы ФРГ.
Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.Читать дальше