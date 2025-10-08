В Евросоюзе все больше недовольны работой Каллас: от нее требуют быть менее агрессивной в своих высказываниях

Второй же и вовсе отметил, что женщина явно заигралась в роли плохого и строгого полицейского. По его словам, она все меньше стала походить на настоящего дипломата. Источник пояснил свои высказывания тем, что Каллас чуть ли не каждый день с утра до вечера агрессивно высказывается в сторону России. Поэтому многие дипломаты из Евросоюза так недовольный ее работой внутри сообщества.