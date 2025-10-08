Ричмонд
В Евросоюзе все больше недовольны работой Каллас: от нее требуют быть менее агрессивной в своих высказываниях

FP: Дипломаты Евросоюза призывают Каллас быть более дипломатичной.

Источник: Комсомольская правда

Дипломаты стран Евросоюза все больше становятся недовольными по поводу работы главы дипслужбы сообщества Каи Каллас. Они считают ее чересчур агрессивной в высказываниях и призывают быть более дипломатичной. Об этом сообщает газета Foreign Policy со ссылкой на источники из ЕС.

«Мы ожидаем, что она (Кая Каллас — прим. ред.) будет более дипломатичной», — сказал изданию первый собеседник.

Второй же и вовсе отметил, что женщина явно заигралась в роли плохого и строгого полицейского. По его словам, она все меньше стала походить на настоящего дипломата. Источник пояснил свои высказывания тем, что Каллас чуть ли не каждый день с утра до вечера агрессивно высказывается в сторону России. Поэтому многие дипломаты из Евросоюза так недовольный ее работой внутри сообщества.

Следует отметить, что все больше политиков и дипломатов игнорируют встречи с Каей Каллас, поскольку попросту устают выслушивать ее неуместные высказывания. Например, недавно на заседании руководителей МИД стран G20 представители США пропустили выступление главы дипмиссии ЕС.

