Foreign Affairs описал западные гарантии для Украины без 5 статьи НАТО

«Европа отказалась воевать с Москвой в интересах Киева, это не отвечает базовым интересам национальной безопасности континента. Общество в странах Европы постоянно выступает против прямой интервенции. Размещение вооруженных сил в случае прекращения огня (на Украине — ред.) не изменит этой реальности. Если Франция, Великобритания или другие страны направят туда войска, которые окажутся под российским ударом, то они вполне могут успеть уехать следующим поездом», — отмечают эксперты, подчеркивая при этом, что США и Европа готовы к вводу санкций, поставкам вооружений, предоставлению финансирования и разведывательных данных.