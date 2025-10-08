Рустам Минниханов: Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией

«Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках отношений двух государств. Наша республика имеет опыт работы с индийскими партнерами. Наш регион посещают делегации из вашей страны, официальные и деловые круги. Представители нашей республики также нередкие гости в Индии. Они знакомятся с провинциями и изучают передовой опыт», — обратился к гостям из Индии Минниханов.
Он напомнил, что вскоре в Казани начнет работу Генеральное консульство Индии, а также подписаны и реализуются соглашения с рядом провинций, городов, организаций и вузов Индии. Кроме того, товарооборот между Татарстаном и Индией за прошлый год вырос более чем в два раза и достиг 360 млн долларов. При этом значительную часть занимает экспорт товаров из республики.
«Наша республика заинтересована в продвижении в Индии продукции своих предприятий — это грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты, машиностроительная и нефтехимическая продукция. Также мы нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества с вашей страной в области высоких технологий, электроники, энергетики, фармацевтики, легкой промышленности, IT-сферы и других», — продолжил Раис Татарстана.
По его словам, важной точкой роста в сотрудничестве Татарстана и Индии остается реализация совместных инвестпроектов.
«Призываю вас внимательно изучить наш потенциал и возможности. Татарстан занимает лидирующие позиции в российском рейтинге инвестиционной привлекательности регионов», — призвал Рустам Минниханов.
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар поздравил Рустама Минниханова с победой на выборах Раиса Татарстана и подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с республикой: «Татарстан — один из самых динамично развивающихся регионов России и является привлекательным для инвестиций регионом. Мы намерены расширять наше сотрудничество», — заявил он.