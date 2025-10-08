Рустам Минниханов: Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией

Он напомнил, что вскоре в Казани начнет работу Генеральное консульство Индии, а также подписаны и реализуются соглашения с рядом провинций, городов, организаций и вузов Индии. Кроме того, товарооборот между Татарстаном и Индией за прошлый год вырос более чем в два раза и достиг 360 млн долларов. При этом значительную часть занимает экспорт товаров из республики.