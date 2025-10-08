Бывший мэр Владивостока продал свою долю в старом терминале аэропорта

Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко, после окончания политической карьеры проживающий в Японии, продал 50% долей компании «Терминал Б», являющейся собственником старого терминала аэропорта Владивостока. В своё время успешному бизнесмену так и не удалось реализовать на базе старого терминала эффективный бизнес-проект. В итоге его долю выкупило АО «Терминал Владивосток», собственник действующего терминала в аэропорту, сообщает ИА PrimaMedia.
ООО «Терминал Б» было зарегистрировано в 2019 году в городе Артёме. Уставный капитал — 366 млн 057 тысяч рублей. Первоначально ее владельцами был Виталий Веркеенко и принадлежавшее ему ООО «Сумотори-Автопорт», долю которого в феврале 2020 года выкупила японская компания «Пи-Би-Эн Ко., Лтд» (PBN KK), зарегистрированная в Токио. По некоторым данным, эта компания также контролируется экс-мэром Владивостока.
С момента создания компания так и не стала прибыльной, по итогам 2024 года был получен чистый убыток в размере чуть более 2 млн рублей.
Изменения среди собственников в ЕГРЮЛ зарегистрированы 7 октября 2025 года.
На данный момент по 50% капитала ООО «Терминал Б» владеют АО «Терминал Владивосток» и «Пи-Би-Эн Ко., Лтд».
Действующий терминал аэропорта Владивосток (терминал А) был построен к саммиту АТЭС, проходившему в столице Приморья. Терминал рассчитан на обслуживание 3,5 млн пассажиров в год.
В 2012 году АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) перенесло все рейсы из терминала B (расположен в 40 км от Владивостока) в терминал А. А здание старого терминала и земельный участок выкупил «Технохолдинг Сумотори», основным бенефициаром которого до сих пор является Виталий Веркеенко. Внутри бывшего аэровокзального комплекса была оборудована выставочная площадка, но особым успехом она не пользовалась.
Новый совладелец «Терминала Б» наверняка имеет определенные планы в отношении старого терминала, возможно, там будет построена гостиница, которой в настоящее время нет в аэропорту Владивостока.